Philippe DELEPINE

Bonjour,



J'ai 15 ans d'expérience en informatique. Je suis ingénieur de production Unix et Windows server habitué à la gestion d’incidents, problèmes, de projets (Production applicative) et la MCO (déploiement, diagnostic des pannes, correction des anomalies, maintenance corrective et la documentation) des environnements et applications hébergées sur ces serveurs.



Pendant de nombreuses années j’ai été ingénieur support sur diverses applications. Je connais bien les problématiques de la production. Avec la nécessité de diminuer les risques opérationnels liés aux pannes, interventions, corrections, maintenances applicatives ou techniques, tout en maintenant le niveau de service le plus élevé possible pour les utilisateurs.



Tout au long de mes missions j'ai pu intégrer et déployer des applications métiers et progiciels, soit en intégration ponctuelle, soit continue. J'ai aussi un grand intérêt pour le métier de Devops et l'intégration continue.





Mes compétences :

UNIX

Sun Solaris

Rational ClearCase

WebLogic Enterprise Application Server

Sophis Financial Software

Microsoft Internet Information Server

IBM WebSphere

DB2

Apache WEB Server

Oracle

Microsoft SQL Server

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

TSO

TIBCO BW

SFTP

PLM EMATRIX

NAGIOS

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SharePoint

Mantis

MATRIX SUITE

Jboss

IBM OS/390

CATIA

CFT

SVN

AIX UNIX

Linux

SQL

Oracle 9i

Apache Subversion

TCP/IP

Microsoft Windows 2000 Server

X25

VPN

UDP

Secure Socket Layer

SMTP

SCP

Patrol

PGP

Microsoft Windows Server 2012

IPKI

IBM WebSphere Application Server

FTP

CLEARCASE LT

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Business Objects

SOLARIS SPARC 9

MVS OS/390