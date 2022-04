Christophe BONNET

ADELIUS - Société Intégrateur dédiée à la production IT..

Nous sommes spécialistes des sujets qui concernent directement les directions de production :



ORDONNANCEMENT | Intégrateur officiel BMC

- Conseil et choix des outils / modules

- Revente des licences et du support

- Intégration, migration, optimisation en mode projet

- Formation des équipes

- Centre de service (sur site ou à distance)

- Le JaaS (Control-M As A Service) : myjaas.fr





AUTOMATISATION | Devops

- Recherche d'optimisations par l'automatisation et l'intégration continue

- Automatisation des déploiements

- Automatisation de détections d'incidents

- Mise en place de générations de rapports

- Centre de service (sur site ou à distance)





APM - Monitoring des performance applicatives | Intégrateur officiel AppDynamics

- Conseil sur l'APM

- Revente des licences et du support

- Intégration, migration, optimisation en mode projet

- Formation des équipes

- Centre de service (sur site ou à distance)







TRANSFERT | Intégrateur officiel Axway

- Conseil sur les différents produit Axway : CFT, Gateway, Sentinel, Central Gouvernance, Secure Transport ...)

- Revente des licences et du support

- Intégration, migration, optimisation en mode projet

- Formation des équipes

- Centre de service (sur site ou à distance)







SUPERVISION | Zabbix, Nagios, POM, Centreon, Netcool, Shinken ...

- Conseil sur l'optimisation de supervision

- Revente des licences et du support

- Intégration, migration, optimisation en mode projet

- Formation des équipes

- Centre de service (sur site ou à distance)





EXPLOITATION

- Mise en place d'infogérance

- MCO / RUN N1 => N3





Afin de maîtriser le socle technique de production nous sommes aussi depuis peu intégrateur des solutions RED HAT (RHEL, RHEV, Openshift, CloudForm ...)





Vous pouvez me contacter personnellement pour échanger si besoin. A bientôt peut-être :)



Mes compétences :

$Universe

AIX

Assistance technique

Control M

Dollar Universe

EMC

Infogérance

Linux

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MySQL

Oracle

Outsourcing

Production

SAN

Solaris

Technique

UNIX