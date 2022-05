Philippe DELEPLACE

Depuis avril 2015, avec d'autres associés, j'ai créé et lancé en septembre 2017 HorizonSports.TV, première plateforme vidéo internationale dédiée aux sports et aux loisirs de pleine nature.



Depuis septembre 2011 : Président de Air 2, conseil en business development, management et marketing stratégique dans le domaine des média. Dans ce cadre, en tant que consultant, j'ai été notamment Directeur Général Adjoint de Novovision (production et distribution internationale audiovisuelle)



De 2002 à juin 2011 (9 ans) : Directeur Général Adjoint de Motors TV (chaîne de télévision thématique spécialisée dans les sports mécaniques présente dans 40 pays auprès de 20 millions de foyers abonnés)



Précédentes expériences :



De 1999 à 2001 (3 ans): DGA de Cyber Press Publishing (Presse magazine et numérique - Société côtée au nouveau marché)



De 1993 à 1998 (6 ans): Chef de produit puis Directeur marketing puis DG de SEGA France



De 1988 à 1993 (6ans): Marketing dans l'industrie agro-alimentaire (Nestlé France, Sucre Union, Groupe Bongrain)



Mes compétences :

Marketing

Business development

International

Audiovisuel

Management

Direction générale