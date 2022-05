Philippe DELEPLACE

Alors que j’étais étudiant en dessin industriel j'ai commencé à développer sur un des premiers micro-ordinateurs. Tout de suite passionné par la programmation, j’ai découvert que j’avais un don pour cela et me suis réorienté dans cette voie. Depuis, j’ai acquis de multiples expériences dans plusieurs domaines et sur divers systèmes et langages parfois très exotiques.



Je suis avant tout un créatif, la conception et le codage m’apportent une grande satisfaction.

Dans les entreprises pour lesquelles j’ai travaillé, mon imagination a été à l’origine d’innovations dont elles ont souvent tirées un avantage par rapport à leurs concurrents.



Ma dernière réalisation est un ensemble de modules Javascript (Framework équivalent de jQuery) que j’ai développé pour simplifier la réalisation de pages web interactives et comportant quelques fonctionnalités originales. Ce langage n’a donc aucun secret pour moi et je maîtrise aussi bien PHP, HTML et CSS.



D’autre part mon expérience et ma curiosité font que j’ai une grande facilité à prendre en main rapidement n’importe-quel nouveau langage ou outil de développement.



Ma devise de programmeur « Avant d’être beau sur l’écran un programme doit être beau dans son code »



Mes compétences :

Linux

JavaScript

jQuery

Visual Basic for Applications

Novell Netware

MySQL

HTML

Delphi

Cascading Style Sheets

PHP 5