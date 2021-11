Sandrine DELEPLACE

Recueillir, analyser et développer les besoins à la fois techniques et fonctionnels.



Techniques :

- Recueil et assistance dans l’expression du besoin

- Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

- Modélisation et implémentation des solutions

- Recette et accompagnement utilisateur



Compétences :

SGBD : Oracle, SQL (niveau confirmé), PL/SQL, Essbase, Access

ETL : ODI (niveau confirmé), Talend

SOA / ESB : WebMethods

Outils : SAS, SPSS, Sphinx, QuestionData, ADDAD, EYELID, UCINET, Lexico

Langages : Jython, Java, Javascript, HTML, Front Page, Visual Basic, C++



Fonctionnel :

- Secteurs : Grande distribution, Service Public, Banque

- Domaines : Business Intelligence, CRM, Marketing, e-Commerce, RH.



Mes atouts

- Organisée / Autonome / Esprit d’équipe / Ecoute / Rigueur / Adaptabilité





Mes compétences :

ODI

Décisionnel

Oracle

SQL

Informatique

Business Objects

Postgres

SQL Server

Business Object

Webmethods

Squirel