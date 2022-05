Philippe DELEPLANCQUE

Après les aspects techniques et organisationnels, le facteur humain reste au cœur de la sécurité au travail.

Il se travaille au quotidien, partout et à tous les niveaux. C'est mon challenge de développer la "culture" sécurité & santé au travail où la relation humaine prend toute son importance.

Vous pouvez mettre place le meilleur système de management (QHSSE...), si un individu n'adhère pas ou n'y trouve pas son compte, cela ne fonctionnera pas ou peu.

Je m'efforce de trouver les leviers pour s'améliorer.

L'Environnement est un autre challenge : respect de la réglementation, maitrise des ressources et des rejets. L'action se porte tant au niveau global d'un site (DD, RSE), qu'au niveau individuel. "Bouger les lignes" vers un plus grand respect de notre planète...



Mes compétences :

Environnement

Formation

Santé et sécurité au travail

Ohsas 18001

Iso 9001

Droit du travail

Gestion des déchets

SST

Secourisme

Sécurité

ICPE

Management sécurité

Prévention

Relationnel

Lean management

5S

Gensuite (r) EHS Software

Formateur PRAP

ISO 14001 V2015