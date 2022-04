Bruno ALDEBERT

Je suis actuellement en charge la Direction du Recouvrement et Restructuration de dette de la filière Bail et Leasing du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMCIC Bail & CCLS). Je couvrais jusqu'en juillet 2016 l'ensemble des activités B to B en France de GE Capital. J'ai passé 25 ans chez GE au travers de l'acquisition de la Banque SOVAC effectuée en 1995.

J'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans le "Risk management" (crédit, Portfolio management et analytique, recouvrement et contentieux). Je maîtrise différents produits de financement comme le crédit bail, la location financière ou opérationnelle, le crédit classique et l'affacturage avec ses différentes variantes.

J'ai également fait parti du Comité en charge de l'intégration de l'acquisition dans l’environnement du groupe (outils et Informatique) pour le métier Leasing.



Mes compétences :

Management

Finance

Gestion du risque

Restructuration

Recouvrement de créances

Immobilier