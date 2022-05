Stephanie BASTIAN

Actuellement,Chez BPCE Lease anciennement Natixis lease en tant que juriste contentieux



De 2001 à 2007,chez GE Capital Equipement finances en tant que gestionnaire recouvrement puis juriste contentieux. Mes principales missions étaient de recouvrer les créances et de gérer un portefeuille de clients en redressement ou liquidation judiciaire.



Puis de 2007 à 2015, chargée de recommercialisation.En charge de gérer la fin des contrats de location et de revendre les matériels via les partenaires, les commissaires priseurs ou les négociants. Spécialisée dans le secteur de la construction et de la manutention, je prospecte,négocie et conclue des contrats de partenariat en vue d'optimiser les Vente.Trouver également des solutions avec les clients qui souhaiteraient modifier leur contrat concernant la durée de location et/ou le montant des loyers .



Mes compétences :

Juridique

Relations humaines

Négociation

Adaptabilité

Leasing

Service client