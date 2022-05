Philippe DELLIERE

Mon parcours professionnel a permis de m’orienter vers le service et plus particulièrement l’infogérance :

maintenant le Service Delivery dans le monde bancaire avec une filiale du Crédit Agricole (LOCAM),

ainsi que dans celui de la Grande Distribution (Galeries LAFAYETTE),

et enfin aussi celui de la sous-traitance du groupe ORANGE à travers l’un de ses clients : le groupe LVMH (CELINE, Christian DIOR Couture et LES ECHOS)



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

XML

XHTML

UNIX

PC Hardware

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft DOS

Linux

IBM OS/400

HTML