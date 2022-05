Philippe DELLIERE

Votre première préoccupation est d’être suivi(e) par vos équipes dans vos projets de transformation ?



Je vous propose de travailler sur les différentes dimensions de votre leadership et de celui de votre équipe de direction, afin de renforcer votre capacité à engager les équipes dans de nouveaux schémas d'organisation et de fonctionnement.



Je suis diplômé de l’ESSEC, formé à l’approche systémique des organisations, certifié en coaching, team-building et intelligence collective. J’ai 28 ans d’expérience dans l’accompagnement des dirigeants et de leurs équipes dans leurs grands projets de transformation.



Pour faire connaissance : 06 76 28 65 28 - pdelliere@yahoo.com



Mes compétences :

Conseil

Coaching

Accompagnement

Ressources humaines

Formation professionnelle