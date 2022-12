Guillaume de Feydeau est un dirigeant expert dans la gestion d'opérations complexes et le pilotage d'entreprises en phase de croissance, acquisition et développement ; ainsi qu'en période de transformation, restructuration et sauvetage, carve-out.



Il s'est tout d'abord engagé dans la MARINE NATIONALE en tant qu'officier, puis en tant que consultant en audit au sein d'ARTHUR ANDERSEN.



Il a ensuite rejoint le Groupe GALERIES LAFAYETTE au sein de la joint venture avec BNPPARIBAS, LAFAYETTE SERVICES. Tout d'abord en tant que Directeur Finances de la BANQUE COFINOGA, puis a piloté le développement du Groupe en Europe. Il a ensuite dirigé les activités de facility management de stratégie client au service d'enseignes de premier plan.



Il a depuis été DGA de la centrale d'achat public UGAP, DG de la compagnie maritime de transport SNCM, Président du fabricant de chaussures JB MARTIN, Président de la société de fournitures de bureaux OFFICE DEPOT .



Il est diplômé de l'ESSEC et de l'Executive programme de l'INSEAD. Il est aussi Expert Comptable diplômé et parle couramment Anglais et a un bon niveau en Allemand.