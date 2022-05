Philippe DELPONT

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Résilience et continuité des activités,

Gestion de crises : mise en place d’un centre d’opérations et commandement de ce centre lors des crises,

Rédaction de plans : plan Vigipirate, jaune, rouge, catastrophe naturelle, pandémie grippale,

Sécurité des personnes et des biens : application des directives nationales de sécurité et des plans de sécurité des opérateurs, contrôle des aspects juridiques et du respect des normes de sécurité.

Sécurité des personnes et de biens au profit d'une grande entreprise (RATP)



Ressources humaines : recrutement, formation ,orientation, notation, etc.

Services généraux : gestions des moyens généraux, externalisation - sous-traitance,

Logistique : gestion et organisation du transport des moyens humains et matériels



PARCOURS PROFESSIONNEL



1980--2008 : Officier armée de terre

2008-2012 consultant en sûreté-sécurité management au profit de Thales.

Rédaction des plans de sécurité-sûreté et de plans de continuité d’activité (PCA) du ministère de la justice, des sites de production éditique de la DG Fip et des banques Crédit Agricole, BPCE, LCH Clearnet, ainsi que du Musée du Quai Branly.

2012-2014 :directeur de la sécurité à la RATP



FORMATION

2003 : différents stages de gestion de crises

1997 : expert en renseignement et espionnage économique

1996 : diplôme d’études approfondies DEA « défense »(IEP Toulouse)

1995 : maîtrise de sciences politiques (IEP Toulouse)

1994 : DEUG de Droit (UFR Caen)



LANGUES – INFORMATIQUE



Anglais usuel lu et parlé (séjours en pays anglophones).

Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint et Access.



Autres Activités



Professeur pour des concours militaires, Vélo, Footing, etc.



Mes compétences :

Audits

Budget

Contrôle de gestion

Inspections

Pilotage

Pilotage de Budget

Ressources humaines

Sécurité

Stratégie

Sureté

Management

Immobilier

Gestion

Formation

Conseil

Coaching