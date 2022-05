Philippe DELSART

PLONGEZ LE VISITEUR DANS LE COEUR DE VOTRE ACTIVITÉ !



PRÉSENTEZ VOTRE SHOW ROOM, MAGASIN, BUREAU, HÔTEL, RESTAURANT... À VOS CLIENTS COMME S'ILS Y ÉTAIENT. PROMENEZ-VOUS DANS LA VISITE, ZOOMEZ DANS LES MOINDRES DÉTAILS, DÉPLACEZ-VOUS DE PIÈCE EN PIÈCE.



CETTE TECHNOLOGIE PERMET À VOS VISITEURS DE VISUALISER LES LIEUX EN RÉEL. POUR LES BIENS IMMOBILIERS, C'EST UN AVANTAGE IMPORTANT.



NOTRE OFFRE



NOUS RÉALISONS UNE VISITE VIRTUELLE POUR VOTRE SITE INTERNET



NOUS PERSONNALISONS VOTRE VISITE D'APRÈS VOS DESIDERATA.



LES POSSIBILITÉS SONT NOMBREUSES ET NOUS FERONS L'ÉTUDE DE LA MEILLEURE FAÇON DE RÉALISER VOTRE VISITE VIRTUELLE :



INCRUSTATION DES MENUS SOUS DIFFÉRENTES FORMES.

CHOIX DE LA POLICE DE CARACTÈRE, DE LA COULEUR ET DES HOTSPOTS (LIEN ENTRE LES PIÈCES ET INTERACTION SUR DES POINTS PRÉCIS OÙ VOUS VOULEZ ATTIRER VOTRE VISITEUR).

MUSIQUE D'AMBIANCE POUR LA TOTALITÉ DE LA VISITE OU POUR UN POINT PRÉCIS.

INSERTION DE VIDÉOS ET PHOTOS LIÉES À UN HOTSPOT.

INSERTION D'UN PLAN DE LOCALISATION GOOGLE.

LIAISON DE POINTS PRÉCIS À UN SITE INTERNET.

LIAISON D'UN OBJET VERS NOTRE TECHNOLOGIE D'ANIMATION AFIN DE LE VISUALISER SOUS TOUS SES ANGLES (VOIR LES EXEMPLES DANS LA PARTIE ANIMATION 360°).

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE.



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Photographie

Virtualisation

Adobe Photoshop CS6