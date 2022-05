Philippe DELSART

Gestionnaire de Data Center et administrateur de salle de serveurs possédant plus de 15 ans d’expérience en gestion de projets en conception et amélioration pour l’optimisation et le rendement de salles serveurs, ainsi qu’une expérience diversifiée en divers domaines informatiques tels qu’administration de système, temps réel et programmation. Consciencieux et entreprenant, je suis reconnu pour ma gestion ponctuelle des priorités quotidiennes et le respect des échéanciers.



Mes compétences :

VMS

UNIX

Pascal

Microsoft Windows

Linux

Java

Ada

AIX UNIX

Datacenter