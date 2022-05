Philippe DELSART

Responsable exploitation et maintenance d'environnements critiques possédant plus de 15 ans d’expérience en gestion de projets d’amélioration pour l’optimisation et le rendement de salles TI, ainsi qu’une expérience importante en infrastructure que ce soit la maintenance/exploitation de systèmes électromécaniques ou informatiques ainsi que les systèmes critiques et temps réel. Consciencieux et entreprenant, je suis reconnu pour ma gestion ponctuelle des priorités quotidiennes et le respect des échéanciers.



Mes compétences :

Exploitation informatique

Gestion de contrats

Informatique

Gestion de projet

Maintenance

Datacenter