Site :Array

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Philippe-DEMAI/499950983360215

Twitter :Array

Google+ : https://plus.google.com/104052988408210986540



Un profil atypique... animé par la passion.

Consultant en stratégie commerciale et communication j'accompagne les entreprises pour développer leur CA, définir et mettre en place les actions commerciales, augmenter la relation client, former et recruter les collaborateurs commerciaux.

Je forme à la prise de parole en public et face aux médias, les dirigeants, responsables de communication, DRH, politiques et personnages public.

Je forme les collaborateurs commerciaux à la négociation, aux techniques de vente, à la présentation et prise de parole face aux décideurs. je forme également à l'utilisation des mailing, emailing, phoning (téléphone) appels entrants et sortants,l'accueil physique et téléphonique.

Animateur régulièrement sur Radio France depuis plusieurs années, je peux orchestrer vos débats, tables ronde, conventions, et intervenir dans la communication en public (prise de paroles). je fais le lien entre le monde de l'entreprise et les médias. Parmis mes références: Radio France,Institut des Forces de ventes Manager, Autoroutes du Sud de la France,Ludidou (CIFC), Administration des ventes (Unilever et Madeleines bijou)... et beaucoup d'autres entreprises moins connues nationalement.



Membres de : DCF (ex président et actuellement trésorier du groupe de Brive), POLEID-CRAEL (vice-président), Tremplin (Pépinière du pays de Brive)



Mes compétences :

Conseil

Consultant

Commercial

Administration des ventes

Communication évènementielle

Prise de parole en toutes circonstance

Développement commercial

Recrutement

Formation