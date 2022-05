Philippe DEMARET

Philippe Démaret a conduit de nombreuses mises en place d’organisations Supply Chain, tant en termes de ressources que de système d’information.

Il intervient sur des problématiques de prévisions de ventes et de planification (PIC – PDP), d’optimisation des approvisionnements et des stocks, de gestion des inventaires, de préparation de commande et de différentiation retardée, de transport et de la fidélisation et de la satisfaction client.

Il possède de nombreuses références dans les industries de la santé, des cosmétiques et de la parapharmacie, dans l’industrie automobile et aéronautique, dans la distribution spécialisés de produits industriels et des biens de consommation





Mes compétences :

Ingénieur Chimiste

Forecasting

Management de Transition

Supply Chain

Sage Accounting Software

Manufacturing Resource Planning

Lawson M3

JDEdwards Suite

Consolidations

Audit