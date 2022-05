Philippe DEMARQUE

Fort de 26 ans d'expérience dans le grande distribution, permettez moi de vous proposer mes services en qualité de responsable secteur, d'agence ou de site. Doté d'une Très grande capacité d'adaptation au changement et à la gestion d'équipe. Mes formations très complète me permette de gérer tout domaine de gestion ( homme ,argent,actif,marchandise,service,client) En effet,actuellement à la recherche d'un nouveau poste pour relancer ma carrière et dans le but de relever de nouveaux défis, je serais très intéressé par un poste à responsabilité afin de mettre mes acquis a votre service, sens commercial, réactivité, management......