Philippe DEMARTHE

Responsable technique en maintenance électrique des laminoirs des fours et sous stations électriques.

Formateur sur la distribution électrique des outils de production et au dépannage des installations.

Gestionnaire des contrats de maintenance et travaux neufs des laminoirs fours et bâtiments .

Détaché sur le projet d'augmentation de la capacité de la ligne LC2I travaux neufs partie électrique, electrotechnique