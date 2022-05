Philippe DEMAUREGARD

Toujours en phase avec les Objectifs qui me sont attribués.

+ de10 000 K€ de CA et surtout complètement en phase avec les stratégies de l'Entreprise.

Après 12 années d'expérience réussie dans la vente et plus de 7 ans auprès des comptes Stratégiques à fédérer 20 Ingénieurs des ventes sur toute la France,

De la vENTE vers le SERVICE. Après le virage du Numérique c'est celui du SERVICE que nous sommes amenés à négocier aujourd'hui...



Mes compétences :

Empathie

Fédérateur

Fédérateur et mobilisateur

MES