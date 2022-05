Philippe DEMEESTÈRE

Notre cabinet s'occupe depuis 30 ans du dossier assurances de nos clients, par une méthode systématique de suivi et de défense des intérêts de nos clients et ce, dans tous les domaines de l'assurance. Basée sur la confiance, nous construisons une relation dans la durée. Nous avons un réseau national d'assureurs avec lesquels nous sommes en relation. Rejoignez-nous !



Mes compétences :

Stratégie assurances

Conseil assurances

Juriste assurances

Benchmarking assurances

Expertise sinistre assurances

Relation amitié

Achat assurances pour compte clients

Non achat assurances pour compte clients