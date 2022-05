Thierry VILLETTE

Je termine ma troisième année au sein du groupe Capgemini/Sogeti. Je souhaite faire le point sur mon parcours et mes attentes : progresser sur d’autres types de missions ou de structures. Je suis à l’écoute de conseils et d’informations et j’attends vos retours. Je suis disponible par e-mail ou par téléphone.

Villette.t@free.fr / 06 11 71 15 03



Domaines de compétences :

_________________________

- Administration réseau,

- Support N2/N3

- Accompagnement aux changements (formation, conception de supports de communication)



- Compétences en gestion de production (chef de fabrication) dans le secteur de la publicité/communication





Mes compétences :

Virtualisation

Informatique

Oracle

Linux

Parc informatique

Télécommunication

Ethernet

Cisco

Java Platform

Windows Server 2008 R2