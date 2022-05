Philippe DEMEURE

- Mélomane et critique musical de longue date, collectionneur invétéré de disques classiques et jazz, j'entretiens avec la chose musicale une passion sans nom depuis ma plus tendre enfance. Je suis particulièrement intéressé par l'interprétation historiquement documentée du répertoire antérieur à Mozart ainsi qu'à la musique contemporaine. J'aide çà et là des artistes sensibles à la création et soucieux de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier pour progresser et ouvrir leur travail d'interprète à un public toujours plus large. J'écris enfin sur les nouvelles publications discographiques des principaux labels classiques français et internationaux.



- Depuis 2009, je consacre 6 à 8 heures par semaine à donner bénévolement des cours d'alphabétisation à des publics en difficulté sur Savigny-sur-Orge, ville où je réside. Je compte m'investir davantage encore à la rentrée de septembre 2011 et élargir mes actions de bénévolat aux techniques de recherche d'emploi, un domaine que je maîtrise bien.



- Enfin, depuis de très nombreuses années, je ne cesse de visiter galeries, expositions et musées pour nourrir ma seconde passion après la musique, l'art sous toutes ses formes : peintures, lavis, aquarelles, design, lutherie... avec une petite préférence pour l'art moderne et la grande aventure de l'abstraction gestuelle au XXe siècle.



Mes compétences :

Agent artistique

Alphabétisation

Art

Auteur

Cinéma

Communication

Design

Dial+

Musique

Musique classique

Musique contemporaine

Planet

Presse

Rédacteur

Tourisme