Philippe DENEUBOURG

Comédien de formation et modèle senior, j'ai, depuis 2008, développé une activité d'officiant de cérémonie laïque.



Après plus de trente cinq ans passés dans les métiers de la chaîne graphique et la communication et après un licenciement de la société de télécommunications dans laquelle j'occupais un poste de responsable de la production, j'ai entamé une reconversion en devenant modèle senior.

Puis, tout en prenant des cours de théâtre, j'ai commencé une carrière de comédien.



L'essentiel de mon expérience professionnelle : http://www.philippe-de.book.fr/



En 2008, j'ai eu l'opportunité de devenir officiant de cérémonie, ce métier m'a tout de suite enthousiasmé, j'ai donc, avec une associée, créé un site afin de promouvoir cette activité : http://www.officiantdeceremonie.fr/



Depuis, j'alterne photos, tournages et cérémonies, tout récemment, j'apparais dans un spot télé pour "Phytalgic".



Mes compétences :

Cinéma

Comédien

Photo

Publicité

Tournage