Arnauld DUFOUR

Après plusieurs années à conseiller les entreprises sur les problématiques d'emploi et de transitions professionnelles, j'ai souhaité me reconvertir dans les métiers de bouche et plus particulierenent vers le monde des fromages.



C'est un univers passionnant, représentatif de la richesse de nos terroirs, ancré dans l'histoire de l'humanité, où il y a tant de choses a apprendre...



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Formation

Conseil

Accompagnement