Sandrine PRAULT

Psychologue du Travail de formation, j'ai complété mon cursus par une formation Rh.

Je justifie de 20 années d’expérience, notamment dans le conseil RH et l’accompagnement des restructurations.

J' interviens depuis 6 ans principalement sur des problématiques de Santé au travail, particulièrement sur la prévention des Risques Psychosociaux, la Pénibilité, l'Absentéisme et la Qualité de Vie au Travail.



Dans le cadre de votre politique d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques psychosociaux je souhaite contribuer à la définition et à la mise en œuvre d'une politique de santé au travail au sein de votre entreprise.

Accompagner les équipes au quotidien sur l'ensemble des aspects individuels, collectifs et organisationnels : être un appui pour les acteurs de l'entreprise dans un but exclusif de prévention et de préservation de la santé des salariés, et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail.

Proche du terrain avec un goût prononcé pour le travail en équipe, j'ai envie de mettre mon énergie dans des missions sur les champs de la qualité de vie au travail.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement RH

Conseil

développement RH

Gestion de carrière

Mobilité

Mobilité externe

Mobilité interne

Outplacement

Ressources humaines

Risques psychosociaux

RPS

Souffrance au travail

Qualité de vie au travail

Absentéisme