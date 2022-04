Jean-Michel LEDOUX

DOMAINES D'INTERVENTION :



• ANALYSE SOCIALE & STRATÉGIQUE : Analyser le contexte et les risques, audit organisationnel, définition des leviers de performance, appui au projet de refonte de l’organisation comportant les scénarios alternatifs, faire émerger le projet de transformation, identification des parties prenantes



• MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE ET ANIMATION DE PROJET : Appuyer et/ou animer la mise en œuvre de la stratégie sociale retenue (direct ou en collaboration/équipe projet), le dispositif retenu (avec ou sans impact social ; exemple projet de mobilité – appui et conseil à la rédaction du Livre I), les acteurs (internes/externes) à mobiliser, les instances ad hoc.



• CAPITAL HUMAIN & ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT : Rétablir les liens de confiance et d’implication pour renforcer la performance de l’organisation, de l’Entreprise. Rétablir la cohérence entre ce besoin d’engagement et les enjeux de l’Entreprise face à ses marchés. Donner du sens et de la vision à un projet de changement ou d’adaptation de l’organisation en préservant la qualité de vie au travail et au cœur d’un projet socialement responsable



• MOBILISATION & PROFESSIONNALISATION DES MANAGERS : Définir un modèle managérial en tenant compte de l’histoire de l’entreprise, sa culture, son ADN, ses valeurs et de ses enjeux à court, moyen et long terme. Communiquer et partager en toute transparence la vision définie par la gouvernance. Amener chaque relais managérial à se déterminer au regard du projet d’entreprise ; alignement. Contribuer à la mobilisation de chaque manager pour atteindre le niveau de performance escompté ; lui apporter les moyens d’y parvenir.



• PERFORMANCE DE LE FONCTION RH : (re)Positionner la DRH en tant que structure au service du développement des Hommes et des organisations visant la performance collective sociale et économique.



Mes compétences :

Management

Conseil

Développement commercial

Formation

Organisation

Communication

Marketing

Prospection

Vente