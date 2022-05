Philippe DENIS

Débutant dans l'aéro en tant que mécanicien en 98, je suis parti au Pays bas après 1 an chez Flandre air pour offrir mes services de technicien pour la KLM exel. Au bout de six mois je suis passé responsable technique pour l'entretien des 14 avions de leur flotte avec l'aide de 24 mécaniciens issue de tous les horizon de l'Irlande à la nouvelle Zélande en passant par la France et le Soudan.

Après cette aventure de 3 ans et demi, je suis rentré en France afin d'intégré la maison Airbus afin d'y exercer le métier de responsable qualité de l'aménagement commerciale sur la chaine de montage A330 / A340. Après un an et demi à ce poste un homme me proposa un poste sur Beech 90 en centre Afrique. Il faut dire qu'il n'avait trouvé personne acceptant cette mission. Moi, passionné et aventurier j'ai réfléchis 1 semaine avant d’accepter. Je suis donc parti en à Bangui pour cette compagnie qui faisait des vols VIP, transport de militaire pour le maintien de la paix et bien d'autres missions. Après un an, je suis donc rentré en France pour intégrer Taxi Air Fret et y occuper le poste de Responsable Maintenance, Responsable Entretien et Mécanicien. Pendant ma période chez TAF il a fallut me dépasser afin de remettre notre 90 en état de vol car durant les 8 premiers mois j'ai passé 2 mois et demi à réparer l'installation avionique car elle nous a valut un suspension de vol faute de panne dont le pilote automatique hors service depuis 2001 et que personne n'avait réussis a dépanner depuis malgré de nombreux ferry vers des centres experts (petite fierté perso ;-)). Mes compétences ont permis à l'entreprise d'obtenir un contrat pour effectuer un périple entre Saint-Pétersbourg et Pékin pour la couverture radio et les évacuations sanitaires. Cette mission à durée du 10 juin 2008 au 6 juillet 2008. Après un peu plus de deux ans j'ai dus quitter la compagnie économiquement fragile faute de crise pour intégrer la société Embraer comme responsable maintenance de Aout 2009 à Septembre 2010. En Janvier 2011 je suis partis pour un poste qui ne pouvait se refuser, Directeur d'exploitation de compagnie Aérienne Avion. Ce poste me semblait trés intéressant car regroupant le besoin de chacune de mes compétences. Initialement spécialisée dans le secteur Hélicoptère, J'ai ainsi développé la branche avion qui est passé d'un C210 à un B1900C en passant par un C208. A la suite d'un désir du Groupe de se concentrer sur une seule activité, la décision a été prise de maintenir le secteur Hélicoptère et d'arrêter la branche avion. Je suis donc depuis avril 2012, rentré en france et depuis juillet 2012, j'ai intégré la base de Toulouse de la compagnie Twin jet où j'exerce en tant que pilote de ligne.



Mes compétences :

Aéronautique

Maintenance

Manager

Responsable maintenance

Gestion de projet

Management

Direction commerciale