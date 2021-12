Philippe DENIZON

Manager Passionné et autonome à la tête d'une agence régionnale de services à l'industrie, la satisfaction du client et la recherche de solutions techniques, humaines, économiques sont pour moi tout ce qui est nécessaire à la réussite de ma mission. Faire évoluer mes collaborateurs, leur transmettre la passion de notre job pour atteindre nos objectifs est tout aussi important à la réussite de mon entreprise et donc de la mienne.



Mes compétences :

autonome

gestionnaire

analyse technique

responsable qualité

achat technique

Management

technologie en général