Philippe DENNILAULER, Issus du milieu hospitalier, notamment de Services de Réanimation, d'Unités de Soins Intensifs, et d' Hospitalisation à domicile , j'ai pu constater qu'avec un simple outil que sont les mains et beaucoup de compassion, il était possible d'apaiser, de soulager, voir de procurer un profond bien-être même dans des situations extrêmes.



Suite à l'incitation de mes collègues, Médecins, Réanimateurs, Infirmiers Anesthésistes, Infirmiers et la récurrence des remerciements des Patients, je me suis spécialisé, par le biais d'une reconversion professionnelle vers les Soins cette fois de Bien-Être.



Diplômé en Esthétique (avec une Spécialisation en Soins du Corps), Cosmétique et vente de produits de Parfumerie, ancien élève de l’Ecole Internationale d’Esthétique Elysées Marbeuf, partenaire Miss France, située aux Champs Elysées à Paris, et ancien stagiaire au très prestigieux

« Elite Beauty Studio », institut de l’agence n°1 de mannequins « Elite », et haut lieu de l’Esthétique, du SPA et de la coiffure made in France, situé dans les 17éme et 16ème arrondissement de la Capitale.

Délégué de classe, Membre du Bureau des Élèves, très investit dans mes études et dans la pratique des différents domaines de l'esthétique s'y rattachant, j'ai été, au regard de mes résultats, de mon assiduité et de mon comportement, nommé Major de Promotion et par ailleurs, Finaliste parmis plus de 800 personnes du Trophée Elysées Marbeuf (remise des prix en présence de Miss France 2010, Cartier, Groupe Lucien Barrières, Agence Elite World, L’Oréal division Luxe, Georgio Armani Cosmétique…)





EURAZEN- Entreprise de Massages Bien-Être et d'Esthétique a été pensé et créé en vue de:



Dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels:

- prévenir et soulager les conséquences du stress en entreprise.

- prévenir et participer à déceler l'apparition de Troubles Musculo-Squelettiques des travailleurs.

- Orienter vers les professionnels de santé adéquats (compétence liée à ma carrière hospitalière passée).

- Soulager les douleurs quotidiennes et récurrentes sur le lieu de travail, liées aux tensions (stress par exemple), à une mauvaise ergonomie, à la pénibilité des tâches à accomplir, à la répétition de gestes, au manque de temps de récupération...



En évènementiel:

- créer l'évènement et ajouter du bien-être lors de vos séminaires, salons professionnels ( excellent moyen de se démarquer de la concurrence en surfant sur la vague du bien-être comme vecteur de communication) , ou en récompense à vos salariés lors d'objectifs atteint, par exemple.





Pour les particuliers:

- apporter du bien-être aux personnes à leur domicile, leur hôtel, ou dans leur chambre d'hospitalisation qu'elles soient en bonne santé, handicapées ou à mobilité réduite.



Sur Rendez-vous : je me déplace et reçois en cabinet

Lieu

PARIS

Cabinet d'ostéopathie

48, rue de Bassano 75008

Métro: Georges V

Tél: 06.50.12.18.27

E-mail: eurazen@gmail.com

Site web:

Siret :51294519700014



