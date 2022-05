Philippe DENOUN

La culture est le premier capital d'une organisation. Culture organisationnelle, culture managériale, culture de produits, de services, culture clientèle...

Je recours à toutes les disciplines qui permettent d'identifier, déployer et transmettre cette culture.

Stratégie, marketing, ressources humaines sont renouvelés et impactés par ces interventions.

Au niveau des communautés de travail, cela relève des études et du conseil : séminaires, comités, etc.

Au niveau individuel, cela se traduit notamment par un coaching de déploiement.



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Management du genre

Coaching managérial

Anthropologie de l'entreprendre

Intelligence collective (agilité, diversités)

Séminaires, conférences, enseignement