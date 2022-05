Philippe DEPRINCE

«L’homme honorable commence par appliquer ce qu’il veut enseigner. Ensuite il enseigne.»

Confucius



Mes atouts



Un savoir faire et une expérience fruits d’une longue carrière professionnelle:

- L'automatisme de processus continus,

- Le calcul d'incertitudes de chaîne de mesure

- Dans la normative et la législative du comptage des fluides

- Dans le comptage, tous fluides

- Dans le comptage de calories et frigories.

- Former à la nouvelle habilitation électrique NF C 18 510

- Formation de formateur chez SOCOTEC



Le désir de transmettre, de former les plus jeunes.



Mes compétences :

Électronique numérique

Électrotechnique

Électronique de puissance

Automatisme et régulation

Delphi

Métrologie

Iso 9001

Pack Microsoft Office

SAV et relation client

Sage

Achats responsables

Habilitation électrique NF C 18 510

Formateur consultant