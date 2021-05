Philippe DEQUEKER

Passionné de Data, j'ai démarré ma carrière dans le monde de la BI.

Les nouvelles technologies m'ont invité naturellement à me diriger vers les technos de Big Data.



Ma spécialité technique majeure est la Dataviz, avec un accompagnement de mes clients sur les enjeux d'optimisation des temps de réponse.

Il y a beaucoup à dire sur ce sujet.. mais jamais de réponse unique. Chaque client a son contexte métier, son contexte technique et ses propres objectifs.



J'ai très souvent porté une "multi casquette"chez mes clients, de l'accompagnement métier à la gestion des projets et des Hommes.



Mes compétences caractérisées :

Optimisation des modèles de données adaptée à l'outil de dataviz ET à la source de données

Optimisation et gains de performance à l'alimentation (ELT / ETL)

Sensibilité forte autour de la Data Quality et de la sécurité des données

Architecture Data

Préconisation d'outil de Dataviz (sans parti pris!)

Pilotage de projets, chiffrage, évaluation des risques, suivi financier

Encadrement d'équipe