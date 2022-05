Philippe DERMAGNE

Après plus de vingt ans à la tête de mon groupe de publicité B to B (CA 7,5 M.€ / 50 personnes) et avoir créé l'une des toutes premières structures (1995) dédiées aux nouvelles technologies avec plusieurs filiales ou partenaires à l'étranger (Sweden, UK, Italy, Brazil...) je vends en 2001/2002. Après avoir écrit un livre sur la sécurité routière, je reviens en 2003/2004 à mes premières amours : l'écrit et le journalisme sur toutes les facettes du management de l'entreprise. J'interviens également souvent en tant que modérateur/animateur plateaux pour des congrès, conventions ou même pour des web.tv.

Côté sport : Golf

cf sport automobile dans "hobbies" ci-dessous



Mes compétences :

Animateur

Automobile

Développement durable

Environnement

Journalisme

Management

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Politique

Protection de l'environnement

Relations humaines

Sport

Animation