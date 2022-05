Philippe DÉROU

Technicien de maintenance audiovisuel qualifié, un secteur et un métier captivant ou l' on allait à la recherche du composant électronique défectueux sur des systèmes extrêmement complexes, et des stages techniques passionnants. finalement, tout a pratiquement disparu avec l' invasion des écrans plats et de la mémoire numérique.

Je suis preneur d' opportunités me permettant de retravailler dans des domaines où la recherche technique sera demandée; l' ÉLECTRONIQUE, l' INFORMATIQUE et milieux dérivés tels que les MOYENS DE COMMUNICATION.

Il existe sans doute d' autres domaines qui me passionneraient mais auxquels je n' aurais pas songé.

J' ai pris la seule voie possible et rapide pour accéder à ce métier , un bac technique dans le domaine électronique appliquée.

J' ai acquis durant les 20 années qui ont suivis une grande connaissance dans divers milieux; du travail manuel rigoureux et minutieux en passant par l' immensité de la technologie des composants, l 'étude de systèmes, électroniques,micro-mécaniques, informatiques et moyens de communications diverses.

La maintenance et installation étaient mes principales activités mais j' ai pu constater que je pouvais m' adapter à une grande diversité de tâches dans le domaine publique, l' industrie et sans doute maintenant dans d' autres secteurs.

J' ai créé ma petite entreprise me permettant de rester au cœur de cet environnement et de ces évolutions techniques.

Si j' ai à peu prés réussi à démontrer mon profil, n' hésitez pas à me contacter pour discuter sur ce que vous recherchez.

Cordialement.



Mes compétences :

Perceverant

RIGOUREUX

Minutieux

Autonome