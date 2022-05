Philippe DESENFANT

Double formation sur 2 domaines très différents



- Docteur en biologie : spécialisé sur les insectes vecteurs de maladie et plus particulièrement sur les anophèles vecteurs du paludisme



- Responsable informatique : Au sein de la direction voyageurs d'une grande société de transport ... SNCF, responsable de l'assemblage et de la qualification de l'ensemble des logiciels produits en interne ou en SSII

== > Expert référent en qualification logiciel



Mes compétences :

Biologie

Entomologie

Informatique

Qualification

Qualification logicielle