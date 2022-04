Brigitte SIMONIN

De nombreuses passions animent ma vie, la plus ancienne d'entre elles étant l’écriture. J’écris depuis ma plus tendre enfance, sur tout, à tous propos et dans toutes circonstances.



J’ai toujours essayé de trouver des emplois qui me permettent d’utiliser ce que j’oserai appeler un don. C’est en tous cas ainsi qu’en parlent les personnes de mon entourage au vu des rédactions, discours, récits, hommages, poèmes et articles en tous genres dont ils ont été amenés, à un moment de leur vie, à être les sujets.



J’ai pu voir, au fil de ma vie professionnelle, essentiellement orientée vers le secrétariat, des milliers de courriers, rapports, comptes rendus, e-mails, pour la plupart, infestés de fautes d’orthographe et affublés d’un style grammatical douteux. J’ai rencontré d’innombrables personnes incapables d’aligner deux phrases correctes à la suite, et l’idée m’est venue, il y a déjà quelques années, de mettre au service des autres cette passion qu’est la mienne pour les mots.



Il y a quelques années, j’ai eu la chance de travailler comme rédactrice pour une édition locale du

« petit Futé », où j’ai passé les périodes les plus exaltantes de mon parcours professionnel et où j’ai pu laisser libre cours à mon penchant « littéraire ». Puis, soumise aux aléas de la vie, j’ai dû, à regret, quitter cette mine d’inspiration, me cantonnant à des postes de secrétariat en tous genres limitant un tant soit peu ma créativité.



Puis, j'ai eu l’opportunité de passer quelques semaines dans les bureaux d'un journal régional, où j’ai remplacé, en intérim, la secrétaire de rédaction. Autre grande et mémorable expérience, quand bien même je n’avais accès qu’aux communiqués de presse, chiens perdus et autres fêtes au village !



Petit à petit, je reprenais goût cependant à cette certaine liberté d’écriture, et, peu à peu, se profilait à nouveau cette envie de reprendre la plume.



J’ai, par la suite, écrit et fait éditer un roman sans grandes prétentions, mais roman tout de même, qui a miraculeusement fait changer le regard de certains à mon égard. Écrire un livre, même si celui-ci restera probablement connu des seuls membres de ma famille et amis proches, relève de l’exploit pour le commun des mortels. J’en ai ressenti une fierté bien légitime, et une vague d’optimisme a fait resurgir encore un peu plus, si besoin était, cette envie de m’exprimer dans l’Art scriptural.

Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et proposer mes compétences tant à des professionnels qu'à des particuliers.



Devant les facilités accordées alors aux créateurs d’entreprise, j’ai fait une rapide étude de la faisabilité de mon projet, et j’ai lancé la procédure. Quelques semaines plus tard, j'étais devenue officiellement, chef d’une micro entreprise qui proposait des travaux d’écriture en tous genres, allant du simple courrier à la biographie en passant par la rédaction de textes et de discours divers.

L'enthousiasme fut de courte durée. Les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Le cercle de mes connaissances, bien que convaincu de mes capacités en la matière, n'a pu étayer mes efforts.

Etre l'auteur de sa vie n'est pas aussi facile qu'être l'auteur d'un roman...

Me voici donc, après un retour à des emplois dits "alimentaires", en quête d'une activité "passion".

Je garde espoir que l'un ou l'une d'entre vous saura voir en mes capacités une opportunité de transcrire ses pensées ou de formaliser ses idées professionnelles ou autres.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations me concernant.



Merci de l'intérêt que vous avez patiemment porté à cette présentation.

au plaisir de vous écrire.



Brigitte SIMONIN



Mes compétences :

Accueil

Ecriture

Rédaction

Relationnel