Philippe DESHOUX

Depuis toujours mon activité professionnelle a été consacrée à l’action commerciale. Vendre est un plaisir, organiser l’activité commerciale est passionnant. Après avoir travaillé dans des entreprises aux profils très variés, je mets depuis presque 10 ans maintenant mon expérience et mon enthousiasme au service des PME. Au-delà du diagnostic commercial et du plan d'action commerciale, je m’implique dans la mise en œuvre des solutions, (communication, marketing, management, recrutement, formation…) aux cotés des dirigeants. Je propose la souplesse nécessaire aux PME en travaillant sur un modèle « temps partagé ».

Je suis accrédité par la CRCI des Pays de Loire en tant que consultant "développement commercial" dans le cadre des projets "dinamic entreprise".

Je suis également certifié consultant"DISC". Cette méthode permet une approche du management, de la vente et du recrutement totalement originale.



Mes compétences :

Consultant

Stratégie commerciale

SSII

Management commercial

Développement commercial