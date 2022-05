Philippe DESMARAIS

Responsable de la supervision, coordination et gestion de l’ensemble des processus et opérations sur le site minier d’un point de vue coaching, formation, équipements, outils, logistiques et le côté financier des opérations :



 Gestion de mine département exploitation extraction : Identifier et développer les chemins critiques dans un calendrier de projet. Faire le suivi à court, moyen et long terme de la mine et donner des solutions pour une bonne rentabilité tout en assurant le < Zéro incident > .

 Gestion administrative : Participe à des négociations et de la liaison avec les entrepreneurs sur des projets de développement minier et selon les besoins. Participer aux réunions et faire les daily diaries.

 Gestion des sous- traitants : Évaluer, surveiller et gérer l'exécution.

 Gestion des coûts de production : Comprendre, examiner et résoudre l'impact des changements dans les coûts. Surveiller le respect du budget dans son secteur de responsabilité, concevoir des plans d'action et corriger les écarts dépassant le budget

 Gestion des plannings du personnel et suivi chantier : identifier et résoudre les problèmes et questions lors de la phase d'exploitation du projet. Maximiser l'utilisation de l'équipement et réduire au minimum les temps d'arrêt; assurer la disponibilité de l'équipement en maintenant ou en réduisant les coûts. Faire part aux superviseurs de renseignements concernant les priorités et les changements nécessaires et mener des évaluations de performance et fournir un feedback.

 Santé Sécurité : Garder un intérêt coopératif en matière de santé-sécurité et promouvoir l’engagement envers l’initiative < Zéro Incident >

 Formations : Encourager toute possibilité d'apprentissage. Favoriser la formation et l'apprentissage de l’équipe sur le long terme ainsi que l’évolution de ses membres, individuellement, en les conseillant, soutenant et leur donnant, régulièrement, des feedbacks.

 Ouvrages : Terrassement de grande masse, Open Pit, Remblai déblai, mort terrain, décapages, réhabilitation de mine à ciel ouvert, réseau autoroutier, Barrages… etc

 Arpentage : Implantations, Topographies, Lectures de plans

 Informatique Office : Excel, Word et Outlook

 Expatriation FIFO Afrique

 Vaccins à jour.

 Cartes CCQ : opérateur machinerie lourde bulldozer, loaders et grader.

 Bonne Connaissance technique en matériels :

- Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Volvo.





Mes compétences :

Terrassement routier et autoroutier

Informatique

Leadership

Afrique de l'ouest

Formateur

Mines métaux

Office

Management

Topographie

Expats

Leader