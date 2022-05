Philippe DESMOUCELLE

Mes années d’expérience me permettent de vous accompagner sur des projets de recrutement, formation, conseil en organisation et coaching individuel et d’équipe.

Analyser, organiser, former, coacher, fédérer, animer et mesurer sont des missions qui me correspondent et me permettent de satisfaire vos demandes et répondre à vos orientations stratégiques et les objectifs de développement visés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Formation professionnelle

Marketing

Animation d'équipe

Recrutement

Emailing

Développement commercial