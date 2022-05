Philippe DESTANQUE

Consultant RH depuis 2002, mon domaine d'intervention se situe au croisement des besoins des entreprises et de leurs (futurs) collaborateurs.



A ce titre je partage mon temps entre :



- la formation en management et sur les thématiques RH

- l'accompagnement de personnes (prise de poste, bilan de compétences, (ré)orientation professionnelle, recherche d'emploi) - Certifié MBTI

- le recrutement

- le conseil aux entreprises (audit RH, gestion des compétences, évaluation du personnel,

rémunération) ...en m'interdisant d'aborder le droit du travail!



Trilingue - français, anglais, espagnol - mon parcours a sillonné la France (Pau, Toulouse, Paris) et divers pays de l'union européenne (Espagne, Belgique, Luxembourg), tant en cabinet pluridisciplinaire (PricewaterhouseCoopers) qu'en entreprises de tailles et de secteurs variés (Crédit Agricole, Valéo, Caisse d'Epargne, PME de services...).



Parmi mes missions représentatives, certaines l'ont été pour le compte des entreprises industrielles Turboméca (Groupe Safran) et Abengoa Bioenergy. Ces 2 interventions ont représenté à elles seules plus de 80 recrutements en 2 ans dans les secteurs aéronautiques et énergétiques.



Après un break de 2 ans, sac à dos en Amérique Latine, je suis de retour depuis 2011 avec mon partenaire historique, le cabinet AJC-RH et sa gérante Anne Jeanjean.



Mes compétences :

Anglais

Conseil RH

Espagnol

International

Recrutement

Ressources humaines

Accompagnement

Formation

Management