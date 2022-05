Philippe DESTREBECQ

Chargé d'affaires immobilières et foncières:



Gestion de patrimoine

Evaluation d'actifs

Valorisation, location et cession d'actifs



Suivi des documents d'urbanisme liés à l'activité de l'entreprise / lobbying

Mise en place de stratégie d'optimisation et de rationalisation d'actifs



Représentation permanente de l'entreprise auprès d'acteurs et partenaires hétérogènes (privés, consulaires, publics, politiques)



Pilotage de prestataires multiples



Veilles juridiques et commerciales



Contribution à l'élaboration de la politique foncière et immobilière de l'entreprise



Mes compétences :

Psychologie

Négociation