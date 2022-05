Philippe DEVIENNE

Employé chez DTP Terrassement puis Pertuy Construction et désormais Bouygues Travaux Publics (toutes filiales de Bouygues Construction) depuis 1992.



1/ Expatriation : en Croatie pendant 3 années (2009-2011), Poste de Contrôleur Financier sur chantier de construction d'autoroute (120 kms TCE), marché en concession pour l'état Croate.



2/ France :

> Depuis 06/2016, mission de remplacement provisoire sur poste CFI agence BYTPRF Rhône-Alpes Paca, basé à Vienne puis Lyon.



> CNM (09/2013 à 05/2016), près de Nîmes en qualité de Contrôle financier Direction Terrassement du Contournement Nîmes-Montpellier chantier de LGV (Ligne à grande Vitesse de 80 kms TCE), marché en PPP pour Réseaux Ferrés de France.



> Années 2002 à 2008 puis 2012/2013 : Postes de Contrôle de gestion ou responsables AGF (Administration, Gestion et Finances) sur chantiers autoroutiers ou LGV, en SEP, puis PPP et concessions (les plus récents LGV SEA, autoroutes A41 et A89...)

> Années 1985 à 2002 : Postes de responsable administratif et gestion en agences ou directions régionales en France métropolitaine (entreprise Beugnet SA, puis Groupe Bouygues à compter de 1992).



Mes compétences :

Travaux publics

Gestion administrative

Gestion

Contrôle financier

Contrôle de gestion