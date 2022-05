Philippe DI NATALE

Après plus de 20 années d'expérience en restauration traditionnelle et collective, je décidais de créer ma première entreprise de restauration/traiteur en 1991.

Je me suis diversifié quelques années plus tard en créant une nouvelle entreprise de transport que j’ai géré pendant 10 ans.

Aujourd’hui au firmament de ma carrière et possédant depuis toujours une fibre écologique, je suis sur un projet portant sur les déchets putrescibles des entreprises de restauration et agroalimentaire.



Une première enquête, définie sur une durée de trois semaines, a déjà démarré

. Nous avons suivi de façon précise les déchets issus d’un restaurant (300 couverts/jours) en triant à la source (cuisine et plonge) les déchets putrescibles. Pour chaque service, nous avons pu identifier la quantité de déchets putrescibles pour un nombre de couvert.

Cette première enquête a donné lieu à un rapport de validation du protocole d'enquête sur les déchets des entreprises de restauration et de l'agroalimentaire. A travers ce document, nous avons pu mettre en évidence, au regard des éléments recueillis, un premier état des lieux de la situation ainsi qu'une première analyse de problématiques et des solutions possibles dans ce domaine particulier. Bien entendu, ces conclusions nécessitent une enquête beaucoup plus large sur une typologie de restaurant diversifié pour être validées.



Notre objectif est de faire l'analyse de la composition des déchets de cuisine (putrescible et fermentescible - type OVP), aucune enquête n'ayant été faite à ce jour à notre connaissance avec pour finalité la promotion de solutions alternatives aux filières traditionnelles de retraitement des déchets putrescibles et fermentescibles.



Nous avons actuellement des contacts avec l’ADEME.

Je recherche une entreprise environnementale volontaire qui voudrait bien m’accueillir avec mon projet pour que nous puissions collaborer et faire évoluer ce projet.