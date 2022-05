Philippe DIBANDJO

Spécialisations :



• Chimie, Matériaux, polymère, nanoparticules, énergie

• Synthèse de Matériaux

• Matériaux nanostructurés : Matériaux céramiques oxydes, céramiques non-oxydes et Matériaux hybrides nanoparticules métalliques/matériaux poreux, biocéramique Hydroxyapatite (HA)

• Matériaux pour l’énergie

• Etat de l’art, Veille technologique, brevet

• Techniques d’analyse : RMN (1H, 11B, 13C, 29Si, 14N), spectroscopie, DRX, SAXS, infra-rouge, DSC, ATG, Adsorption de gaz, thermoporométrie, Microscopie électronique (TEM, MEB), traitement plasma, Dépôt chimique en phase vapeur (CVD), Rhéologie, cyclage galvanostatique, voltamètrie.



Management :



• Conduite de projet : Maîtrise des outils du chef de projet (division du travail, découpage et planification des tâches, RACI, suivi des charges et gestion des risques)

• Encadrement d’ingénieurs stagiaires et étudiants

• Travail en collaboration avec des chercheurs



Mes compétences :

