Philippe DIDIER

Spécialiste des ventes B to B dans le secteur automobile, j'ai travaillé pour 1 Loueur, 1 constructeur et 1 distributeur. Cette expérience 360° me permet d'animer mes équipes, d'apporter conseil à mes clients grands comptes et de développer un partenariat durable avec les différents acteurs de ce marché. Passionné par l'automobile mais aussi par l'organisation de voyages itinérants en voiture et moto, je partage cette énergie et cette joie de vivre au quotidien .



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Stratégie

Commerce B2B

Key account management

Animation commerciale

Animation d'équipe