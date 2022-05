Philippe DIEBOLD

Actuellement:

Ingénieur SAV au sein de la Sté MONOMATIC S.A.



BOSCH Techniques d'Emballage S.A.S. (2000-2011)

Expert pour l'ensemble de la partie électrique de machines de production dans le secteur alimentaire et pharmaceutique. (contexte international)



CLEMESSY division nucléaire (1997-1999)

Projet Aménagement Mélox à Marcoule

Responsable Etudes de cheminement électrique et calculs/itinéraires de câbles (Gestelec): suivi d'une équipe de 8 techniciens.



Mes compétences:

Pratique courante de l'anglais et de l'allemand dans le cadre professionnel

Management d'une équipe

Etablissement des schémas électriques sur Autocad et EPLAN (CAO en Electricité de référence en Allemagne)

Etablissement d'analyses fonctionnelles et organiques à l'attention de l'automaticien.

Suivi sous-traitance

Définition du matériel électrique: capteurs, actionneurs, automate, variateurs de fréquence, relais et protecteurs de sécurité.

Plans de chemins de câbles

calcul des câbles et protections, bilans de puissance

Essais électriques des machines, mises en service

Programmation de variateurs de fréquence

prise en compte des normes européennes (directive machine) et américaines (UL/CSA, NFPA, NEC, NEMA..)

Assistance technique après-vente à l'international



Mes compétences :

Autocad

Eplan

Caneco