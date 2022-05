Philippe DIEBOLD

Graphiste et directeur artistique depuis plus de 20 ans, j'évolue dans l'univers des agences de communication strasbourgeoises…



Féru de graphisme, street art, art contemporain, design… je décide d'en faire ma profession dès 1986. Je fais l'apprentissage du métier de graphiste à l'école MJM de Strasbourg après 2 ans au Lycée Technique Gutenberg, je rejoins l'équipe créative de l'agence Latitude et les Explorateurs pendant 7 ans… Je fais un passage au Studio Mark Ashcroft et me lance dans l'aventure de l'Agence109, Je rejoins le groupe Novembre en tant que Directeur Artistique pendant 4 ans puis l'agence Eurostratège pour 5 années intenses au poste de Directeur de Création.

Je suis aujourd'hui Directeur de Création de l'agence de communication Le Lab, nouvelle venue sur la place de Strasbourg !



Mes compétences :

DJ

Graphiste

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Google Ske

Designer produit

Conseil en communication

Directeur de création