Mission actuelle:promotionner techniquement et vendre des produits de l'agro fourniture (semences hybrides et fourragères, produits de nutrition et santé végétale), former les équipes de ventes des clients à la connaissance technique et à la vente conseil de nos produits.Suivi des prescripteurs de la région commerciale, et de groupes d'agriculteurs influents.



Mes compétences :

conduite des grandes cultures et prairies