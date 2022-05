Je suis ingénieur agronome, diplômé de l'ENSA de Rennes (promotion R99). J'ai actuellement en charge, en niveau de département de la Sarthe, l'animation du Réseau d'Elevage en Viande bovine. Je suis impliqué dans l'élaboration et la diffusion de références, à destination des conseillers, techniciens et éleveurs.





Mes compétences :

Ingénieur agronome

Mobilité

Recherche

Recherche et Développement